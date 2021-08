Erfolgreiche Impfaktion von Gemeinsam für Vielfalt im Unkeler Bürgerpark

Zu dieser Erkenntnis waren einige Aktive des Unkeler Kontaktkreises für Flüchtlinge schon vorher gekommen. Im Kontakt mit zahlreichen Geflüchteten waren Bedenken, Ängste und Zögern gegenüber dem Impfen mit einem der neuen Coronavakzine deutlich geworden. Viele dieser Vorbehalte lassen sich durch niedrigschwellige Angebote überwinden. Deshalb bereitete GfV ein bis zum Abend offenes Impfangebot ohne vorherige Anmeldung vor. Die vertraute Umgebung im Bürgerpark, die Möglichkeit, mit Familie oder Freunden zu kommen, und die Anwesenheit bekannter Gesichter aus dem Betreuerkreis sollten den Entschluss zum Impfen erleichtern. An zwei Tagen kamen die Ärztin Magdalene Schardt und eine Mitarbeiterin aus der Hausarztpraxis im alten Amt in Neustadt (Wied) für jeweils drei Stunden zum Impfen in den Bürgerpark. Nach ausführlicher Beratung mit Hilfe der STIKO-Aufklärungsbögen in verschiedenen Sprachen erhielten 26 Geflüchtete und zwei Personen aus dem Kontaktkreis ihre Erstimpfung mit BioNTech. In einem Fall fand ein Hausbesuch bei einer geflüchteten Familie statt. Für die Zweitimpfung gibt es einen Termin für alle Ende August erneut im Bürgerpark.