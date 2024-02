Erfolgreich in „Fit für die Pflege“ und in der Betreuungsassistenz

Foto: Eberhard Thomas Müller

Bereits der zwölfte Jahrgang hat das erste Halbjahr der qualifizierenden Vorbereitung zur Alten- und Krankenpflegehilfeausbildung des Caritasverbands Rhein-Mosel-Ahr erfolgreich abgeschlossen. Fünf Teilnehmerinnen sind „Fit für die Pflege“. Ebenso konnten drei Frauen die Weiterbildung als „Alltagsbegleitung/Betreuungsassistenz“ erfolgreich abschließen, ein wichtiger Schritt ins Berufsleben. Bei der von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern auch kulinarisch gestalteten Feier im Caritas-Zentrum St. Stephan in Andernach beglückwünschten Fachdienstleiterin Margret Marxen-Ney, Fachdienst IdA, die Sozialpädagoginnen Stefanie Nöthen und Jutta Ebert sowie die Dozentinnen Pia Welsch und Udo Klein die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und überreichten ihnen die Zertifikate und je eine Rose. Im Namen des Caritasverbands gratulierte auch Fachbereichsleiterin Christiane Böttcher herzlich zum erfolgreichen Abschluss. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bedankten bei allen mit persönlichen Geschenken und sagten immer wieder, wie sehr sie dabei geholfen haben, ihren beruflichen Weg zu finden.

Das zweite Halbjahr der qualifizierenden Vorbereitung „Fit für die Pflege“ hat mittlerweile begonnen. Und auch jetzt gilt es, in einem Praktikum bei ambulanten oder stationären Einrichtungen das breite Spektrum des Pflegeberufes kennenzulernen. Gleichzeitig bauen die Teilnehmenden Beziehungen zu den Einrichtungen auf, sodass viele der Absolventinnen und Absolventen gerne von diesen übernommen werden.

Das Projekt „Fit für die Pflege“ wirkt dem Fachkräftemangel entgegen und schafft berufliche Perspektiven für arbeitslose Menschen. Finanziert wird es über Aktivierungs- und Vermittlungsgutscheine, die beim Jobcenter oder bei der Agentur für Arbeit erhältlich sind. Maßnahme teilnehmen, um eine Vorqualifikation zur Alten- und Krankenpflegeausbildung zu erwerben.

Der Einstieg in die Qualifizierungsmaßnahme ist ab sofort oder zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Interessierte aus den Kreisen Mayen-Koblenz, Bad Neuenahr-Ahrweiler, Neuwied oder der Stadt Koblenz sollten sich mit ihrem Jobcenter oder der Bundesagentur für Arbeit in Verbindung setzen, wenn Sie kein Bürgergeld beziehen. Ebenfalls dort nachfragen können alle, die sich für den zweimonatigen Kurs „Alltagsbegleitung / Betreuungsassistenz“ interessieren, der am 22. April beginnt. Voraussetzung für die Teilnahme ist ein 40-stündiges Vorpraktikum.

Weitere Informationen und Einladung zu einem Infogespräch gibt es beim Fachdienst Integration durch Arbeit Caritasverband Rhein-Mosel-Ahr, in Andernach, Telefon 02632/947 97 15 oder 947 97 11, E-Mail quali-alten-krankenpflege@caritas-rma.de oder marxen-ney-m@caritas-rma.de, Internet www.caritas-andernach.de.

Pressemitteilung: Caritas