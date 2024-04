Energiewende und erneuerbare Energien stehen im Fokus

Anzeige

Was bedeutet das Gebäudeenergiegesetz für die Kommunen und für die Bürgerinnen und Bürger ganz persönlich? Welche sozialen Herausforderungen müssen gestemmt werden? Wie stellen sich die Stadtwerke Neuwied darauf ein? So begab sich die Senioren Union Neuwied auf eine informative Exkursion zu den Neuwieder Stadtwerken, wo die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Oberbürgermeister Jan Einig, dem Stadtwerksdirektor Stefan Herschbach und dem Geschäftsführer des Verbandes Kommunaler Unternehmen in Rheinland-Pfalz Michael Bleidt empfangen wurden und erhellende Einblicke in die Arbeit der Stadtwerke auf dem Weg in die Transformation erhielten.

Gleich zu Beginn der Veranstaltung besichtigte die Gruppe die landesweit erste ein- und ausfahrbare Photovoltaikanlage über dem Klärbecken des Klärwerks. Diese innovative Idee stieß auf großes Interesse und machte das Engagement der Stadtwerke zur umweltfreundlichen Energieerzeugung deutlich. Auf ging es dann in die Cafeteria der Stadtwerke. Dort erhielten die Besucherinnen und Besucher in medial sehr anschaulich unterstützten Vorträgen Einblicke in die Herausforderungen der Energiewende, wie die Stadtwerke sich auf den Weg dazu gemacht haben und noch machen werden. Dazu gehören der Ausbau von Windrädern, Fernwärmenetzen, Freiflächenphotovoltaikanlagen und die Prüfung von Flusswärmepumpen. Besonders hervorzuheben ist das Vorhaben, Strom regional zu erzeugen und regional anzubieten, der bezahlbarer sein wird, als der Stromeinkauf auf dem Markt.

Noch wird der größte Gewinn der Stadtwerke mit dem Geschäftsfeld Gas erzielt. Und noch werden dadurch die Querverbundleistungen ermöglicht. Die Stadtwerke unterstützen die Vereine, die Deichwelle, den Zoo und das Schlosstheater. Jährlich kommen so etwa 3,5 Millionen Euro der Neuwieder Gemeinschaft zugute. Ebenso gemeinschafts- und vor allem umweltfördernd ist das Aufforstungsprogramm der SWN zu erwähnen. Um unseren Wald klimastabil zu machen, pflanzen die Stadtwerke Neuwied bis 2025 mindestens 70 000 Bäume, denn der Neuwieder Wald ist mit 1500 Hektar die grüne Lunge unserer Stadt.

Reiner Kilgen, der Vorsitzende der Senioren Union, äußerte sich beindruckt zum Engagement, den Innovationen und den offenen Informationen seitens der Stadtwerke. Es werde deutlich, dass die SWN eine entscheidende Rolle bei der Gestaltung einer nachhaltigen Energieversorgung für die Gemeinschaft spiele und dabei auf Technologieoffenheit setze, da niemand voraussehen könne, wie die geforderte Klimaneutralität 2045 aussehen werde.

Pressemitteilung: Senioren Union Neuwied