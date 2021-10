Endlich wieder Kinderfreizeit

„Zwei Sommer ohne Kinderfreizeit – eigentlich unvorstellbar und auch bis zur Abfahrt haben alle gefiebert, ob nun wirklich gefahren werden kann, oder ob kurzfristig coronabedingt doch wieder alles abgesagt werden muss. Wir konnten fahren! Mit 18 Kindern und sechs Begleitern waren wir eine Woche zu Gast in der Jugendherberge in Husum und am Wattenmeer. Mehr als genossen haben die Kinder die gemeinsame Zeit. Ob beim Spielen, Wattwanderung, Führungen durch das Nationalparkhaus Wattenmeer, dem Schifffahrtmuseum, Weihnachtshaus, Schloss Husum, Pole Poppenspäler Marionettentheater, bei der Pferdekutschfahrt durchs Watt auf die Hallig Südfall oder der Hafenrundrundfahrt mit der Möwe Willi. Eine reich gefüllte Woche mit abwechslungsreichem Programm, bestem Herbstwetter und einer tollen Stimmung liegt nun hinter uns. Im nächsten Jahr sind wir dann hoffentlich wie gewohnt wieder in den Sommerferien unterwegs. Dann heißt das Reiseziel vom 21. August bis 1. September 2022 Jugendwarft Hallig Hooge.“