Elternengagement in Waldesch – Förderverein für Kindergarten wird gegründet

21 Waldescher nahmen kürzlich an der feierlichen Gründungsveranstaltung des Fördervereins Kita Sankt Antonius Waldesch im Bürgerhaus teil.

Unter die Gäste gestellten sich neben den Elternteilen die stellvertretende Kita Leiterin der Kita St. Antonius Olga Lopuga, die Kita Gesamtleiterin Rhein-Mosel/Maifeld Hilde Schilz, der Ortspolitiker Wolfgang Oppenhäuser und Bürgermeister Karlheinz Schmalz. Die Vereinsgründung erfolgte nach Tagesordnung. Katharina Adams wurde zur ersten und Herr Stefan Weißgerber zum zweiten Vorsitzenden gewählt. Der Vorstand besteht des Weiteren aus Iris Lange, erste, und Janina Frerichs, zweite Kassiererin, aus Claudia Müller, erste, und Maike Gärtner, zweite Schriftführerin. So wie die Besetzung der Ämter keine Herausforderung darstellte, lässt das Interesse der Eltern hoffen, dass die Projekte der Kita in Zukunft tatkräftigt unterstützt werden.

Denn für die Waldescher ist die Gründung des Fördervereins ein großer Schritt: Immer mehr junge Familien ziehen dem attraktiven Ort im Vorderhunsrück nahe Koblenz zu und geben ihre Kinder in die Kita St. Antonius, die mit ihren Kapazitäten nun zunehmend an Grenzen stößt. Der neu gegründete Förderverein will deshalb viele Spenden durch verschiedene Aktionen sammeln und viele Mitglieder gewinnen. Viele tolle Ideen gibt es bereits und die ersten Aktionen sind geplant und organisiert, unter anderem Fundraising-Aktion, Weihnachtsmarkt, Basare. Die Gelder kommen dem Kindergarten zugute, zum Beispiel für neue Spielgeräte für den Innen- und Außenbereich, Lernmaterial, Erlebnistage und vieles mehr.

Nach Klärung aller Punkte war die Freude zu spüren. Ortsbürgermeister Schmalz beglückwünschte die Gründungsmitglieder und kündigte seinen Beitritt an. Der Kontakt und der Antrag für die Anmeldung zum Förderverein können über den Kindergarten, den Vorstandsmitgliedern und per E-Mail über foerderverein-kitawaldesch@gmx.de erfolgen. Das Spendenkonto ist schon eingerichtet.

Die Motivation und Freude des neuen Vereins war zu spüren, denn die Mitglieder wissen für wen sie das Engagement einsetzen werden: für die Kindergarten-Kinder in Waldesch.