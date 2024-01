Elternausschuss übergibt Spielzeugspenden

Vera Burkard (links) und Freia Krolok (rechts) übergaben stellvertretend für den Elternausschuss der Kita „Strünzer Pänz“ gesammeltes und neuwertiges Spielzeug an Gerd Brosowski von der Tafel Linz. Foto: Jan-Erik Burkard

Bereits zum dritten Mal in Folge organisierte der Elternausschuss der Kita diese Aktion, bei der gut erhaltene Spielzeuge gesammelt und an bedürftige Familien in Linz und Umgebung weitergegeben werden. Der Aufruf zur Spielzeugspende erfolgte, wie in den Vorjahren Anfang Dezember, und die großzügige Unterstützung aus der Gemeinschaft der Kita-Eltern war überwältigend. Gut erhaltene Spielzeuge wurden von den Eltern in die Kita „Strünzer Pänz“ gebracht, um sie an Kinder in wirtschaftlich prekären Situationen weiterzugeben. Diese Initiative veranschaulicht auf beeindruckende Weise den Gemeinschaftssinn und die Mitmenschlichkeit in Linz am Rhein. Freia Krolop, die Vorsitzende des Elternausschusses, und Vera Burkard, Mitglied des Ausschusses, hatten die Freude, die Spenden im Namen der Kita zu überreichen. Gerd Brosowski, stellvertretender Vorsitzender der Linzer Tafel, nahm die Spende entgegen.

Die Linzer Tafel verteilt die gesammelten Spielzeuge an sozial benachteiligte Familien, die sich in wirtschaftlich schwierigen Verhältnissen befinden. Diese Aktion bietet den bedürftigen Kindern die Möglichkeit, das Weihnachtsfest mit einem besonderen Geschenk zu feiern und schafft gleichzeitig Bewusstsein für die Notwendigkeit, in unserer Gesellschaft füreinander da zu sein. „Uns ist es wichtig, dass wir mit dieser Aktion den Kindern jedes Jahr aufzeigen, dass es unter uns bedürftige Menschen gibt, denen man mit Zuneigung und der Botschaft, dass man an sie denkt, eine kleine Freude machen kann“, erklärt Freia Krolop, Vorsitzende des Elternausschusses.

Ein besonderer Dank gebührt den engagierten ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern der Linzer Tafel, die bei der Verteilung der Spenden eine unverzichtbare Rolle spielen. Die Linzer Tafel ermöglicht sozialhilfebedürftigen Einzelpersonen und Familien mit geringem Einkommen den Zugang zu dringend benötigten Lebensmitteln und in diesem Fall auch zu einem besonderen Weihnachtsgeschenk. Die Mitglieder des Elternausschusses der Kita „Strünzer Pänz“ sind sich einig, diese beeindruckende Aktion im nächsten Jahr fortzusetzen und somit weiterhin einen positiven Einfluss auf das Leben bedürftiger Kinder und Familien in unserer Gemeinschaft auszuüben.

Pressemitteilung: Elternausschuss der Kita „Strünzer Pänz“