ELSEN Unternehmensgruppe unterstützt Aktionkinderschutz

Der gemeinnützige Verein verfolgt das Ziel, Präventionsarbeit zu sexuellem Missbrauch von Kindern zu leisten und stattet Grundschulen, unter anderem in Neuwied, mit entsprechendem Lehrmaterial aus. Die Spende ist eine von vielen Aktionen, die die ELSEN-Gruppe während ihres Jubiläumsjahres umgesetzt hat. „Das 150-jährige Bestehen unseres Unternehmens haben wir zum Anlass genommen, jeden Monat verschiedene Aktionen zu starten und möchten in dem Zuge natürlich auch soziale Einrichtungen unterstützen“, sagt Wolfgang Groß-Elsen, geschäftsführender Gesellschafter der ELSEN Unternehmensgruppe. Aus diesem Grund spendet das inhabergeführte Familienunternehmen im Rahmen seiner Dezember-Aktion unter anderem 2000 Euro an den Verein Aktionkinderschutz. Die Spendengelder fließen in die Ausstattung von Grundschulen in Neuwied mit Lehrmaterialien für die Klassen 1 und 2.

Da klassische Jubiläums-Maßnahmen wie eine Betriebsfeier in Corona-Zeiten nicht möglich waren, hat sich die Geschäftsführung zu Jahresbeginn eine andere Strategie überlegt. „Trotz der schwierigen Umstände haben wir versucht, unseren Mitarbeitern jeden Monat eine Freude zu machen“, sagt Groß-Elsen. Neben diversen Mitarbeiter-Aktionen hat das Familienunternehmen im Frühjahr auch 150 Bäume pflanzen lassen.