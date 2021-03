Ellen Demuth: „Vielen Dank für Ihr Vertrauen!“

Ellen Demuth, die bisherige und am Sonntag wiedergewählte Landtagsabgeordnete im Wahlkreis 3 Linz-Rengsdorf freut sich:

„Ich bin überwältigt, welche große Unterstützung ich von den Wählern bei der Wahl zum 18. Rheinland-Pfälzischen Landtag erhalten habe. Mit 40,4 Prozent habe ich deutlich gewonnen und meinen Vorsprung auf die Mitbewerber ausgebaut. In den nächsten fünf Jahren werde ich die Interessen der Menschen unserer Region mit ganzer Kraft in Mainz vertreten und danke den Wählern für den bärenstarken Rückenwind. Bei allen, die mich im Wahlkampf unterstützt haben, bedanke ich mich sehr herzlich. Dies war ein ganz besonderer Wahlkampf. Im Zeichen von Corona und Kontaktbeschränkungen war wenig Begegnung mit den Menschen möglich. Ich hoffe, dass sich dies bald ändert und dass wir wieder wie früher miteinander in Kontakt treten können. Sprechen Sie mich gerne weiterhin und jederzeit, wenn Sie ein Anliegen haben, an“, freut sich Ellen Demuth auf die zukünftige Arbeit.

Pressemitteilung: Ellen Demuth, MdL (CDU)f