Ellen Demuth ist Mitglied der Bundesversammlung zur Wahl des Bundespräsidenten

Diese wird am 13. Februar 2022 in Berlin stattfinden. Landtagsabgeordnete Ellen Demuth erklärt: „Ich freue mich sehr und bin demütig und dankbar, die Wähler dort vertreten zu dürfen. Es ist für mich eine große Ehre, bei der Wahl des Bundespräsidenten abstimmen zu dürfen. Meiner Fraktion danke ich herzlich für die Nominierung. Durch meine Initiative und den Vorschlag der CDU-Landtagsfraktion wird Cornelia Nikolay, Intensivkrankenschwester aus dem Franziskus-Krankenhaus in Linz, ebenfalls Mitglied der Bundesversammlung sein. Seit 1992 arbeitet Frau Nikolay im Intensivbereich. Sie gehört damit zu jenen Frauen und Männern, die in der Corona-Pandemie an vorderster Front stehen. Sie kämpfen täglich um viele Menschenleben und sind für mich die Helden des Jahres. Die Pfleger leisten Herausragendes. Ihre Belastungen gehen an die Grenze des Erträglichen und verdienen unsere ganz besondere Wertschätzung.“ Auf Wahlvorschlag des Landtages Rheinland-Pfalz werden insgesamt 37 Wahlmänner und -frauen in die 17. Bundesversammlung entsandt.