Ellen Demuth fordert: Kita-Neubau in Rheinbrohl muss volle Förderung erhalten

Demuth stellt dazu fest: „Ortsbürgermeister Oliver Labonde berichtet, dass nach Auffassung der Landesregierung ein Neubau an alter Stelle kein Neubau sei. Nur für einen Neubau beispielsweise am Ortsrand würde man die volle Fördersumme erhalten. Über eine solche Aussage kann ich nur den Kopf schütteln. Seit November 2019 gehen die Kinder in eine Ersatzkindertagesstätte. Dafür wurde ein Container-Lösung neben dem Rasenplatz an der Römerwallschule errichtet. Die alte Kindertagesstätte wird vollständig abgerissen. An gleicher Stelle soll die neue Kita entstehen. Wieso wird das nicht als Neubau eingestuft? Diese Frage habe ich nun an die Landesregierung gestellt, und bin gespannt auf die Argumentation.“ „Ich unterstütze vollkommen die Beweggründe des Ortsgemeinderates Rheinbrohl und aller weiteren Betroffenen, die neue Kita wieder im Ortskern zu errichten. Wir brauchen lebendige Ortskerne in unseren Dörfern. Dazu nimmt Rheinbrohl viel Geld in die Hand und muss auch die volle Landesförderung erhalten.“

Pressemitteilung: Ellen Demuth, MdL (CDU)