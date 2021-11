Ellen Demuth diskutiert mit Schülern

Seit 2011 nimmt Demuth jedes Jahr am Schulbesuchstag teil. Demuth erklärt: „Ziel dieses Angebotes ist, Jugendliche für Politik zu begeistern und ihr Bewusstsein für die Demokratie zu schärfen. Dabei steht die unterschiedliche Bedeutung des 9. Novembers in der deutschen Geschichte im Mittelpunkt der Gespräche. Angesichts von demokratiefeindlichen, rechtsextremistischen und antisemitischen Bewegungen und Anschlägen in unserer heutigen Gesellschaft, muss das Erinnern und die Demokratie mehr denn je im Vordergrund stehen.“ „Natürlich haben die Schüler immer auch aktuelle Fragen, das macht den Schulbesuchstag besonders interessant“, berichtet Demuth. „Diese waren dieses Jahr an allen Schulen, die ich besucht habe ähnlich. Sowohl an den drei Neuwieder Schulen Werner-Heisenberg-Gymnasium, Berufsbildungswerk Heinrich-Haus und Rhein-Wied-Gymnasium als auch am Martinus-Gymnasium in Linz gab es viele Fragen rund um politische Bildung, Hass und Hetze in der Gesellschaft und im Netz, sowie zu der Verantwortung politischer Parteien.“

Darüber hinaus interessierte überall die Zukunft des ÖPNV, verbunden mit den aktuellen Preissteigerungen an den Tankstellen. Besonders Schüler sind darauf angewiesen, dass der Bus regelmäßig ihre Wohnorte anfährt. Des Weiteren beklagten die Schüler Defizite in der digitalen Ausstattung der Schulen und auch der Klimawandel war ein großes Thema. Demuth abschließend: „Es ist mir wichtig, den Schülern zuzuhören und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. An allen Schulen habe ich sehr gutvorbereitete Schüler erlebt, die die Anliegen und Erwartungen ihrer Generation an die Politik deutlich formulierten. Ich freue mich schon auf das nächste Jahr.“