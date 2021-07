Elferratsfrauen spenden 555 Euro an Frauenhaus in Bad Breisig

Sie verkauften gebrauchte, aber noch gut erhaltene Kleidung mittels einer bekannten Secondhand-Online-Plattform, um ein Frauenhaus zu unterstützen. Sage und schreibe 528,21 Euro konnten in dieser Zeit eingenommen werden. Damit das Ganze auch den karnevalistischen Hintergrund widerspiegelt, wurde das erfreuliche Ergebnis auf 555 Euro aufgerundet und komplett an den Verein „Frauen für Frauen Bad Breisig“ gespendet.

Gerade in diesen besonderen Zeiten brechen vielen sozialen Einrichtungen, die sich fast ausschließlich durch Spenden finanzieren, die Einnahmen weg. „Frauen für Frauen Bad Breisig“ betreibt seit einigen Jahren die Secondhand-Boutique „Ladylike“ in Bad Breisig. Nach dem Motto „Schnäppchen finden, Umwelt schonen, Gutes tun“, kommt der Erlös ebenfalls dem Frauenhaus zugute und ist eine wichtige Einnahmequelle. Die kleine Boutique musste Corona bedingt geschlossen bleiben, durfte aber am 3. Juli endlich wieder geöffnet werden – schauen Sie doch einmal vorbei, es lohnt sich!

Herzlich gedankt sei an dieser Stelle allen Damen und Herren, die diese Aktion mit wunderbaren Kleiderspenden unterstützt haben! 3x von Hätze Wenten Alaaf.

Bericht von KG Wenter Klaavbröder