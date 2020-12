Einmalige Entlassfeier unter besonderen Bedingungen an der Nelson-Mandela-Schule

Archivierter Artikel vom 10.07.2020, 12:38 Uhr

Lange mussten die Schüler zittern, ob es überhaupt eine offizielle Zeugnisübergabe geben würde. Nachdem sie bereits auf ihre Abschlussfahrt und viele andere Aktivitäten hatten verzichten müssen, waren sie nun heilfroh, nun wenigstens im Klassenverband und in Anwesenheit der Eltern ihr Zeugnis entgegennehmen zu dürfen.

Natürlich sah die Zeugnisübergabe etwas anders aus, als man es hier gewohnt ist. Statt am Abend im großen Rahmen in der Turnhalle fand die Feier am Vormittag statt. Im kleinen Rahmen übergaben in der Aula die Klassenlehrer die Zeugnisse an ihre Abschlussklassen. Hierzu kamen die Entlassschüler zeitlich versetzt mit ihren Eltern zur Schule. Herr Schiemann sprach ein paar feierliche Worte, und auch die Klassenleitungen hatten die Möglichkeit, einige persönliche Zeilen an ihre Schüler zu richten. Dann durften die Schüler, natürlich mit Mund-Nasen-Schutz, auf der Bühne ihr Zeugnis entgegennehmen.

Wie jedes Jahr ließ es sich der Förderverein auch unter diesen besonderen Bedingungen nicht nehmen, die Klassenbesten mit einem kleinen Geschenk und einer Urkunde zu ehren. Insgesamt konnten an diesem Tag über 120 Schüler mit einem Berufsreife- beziehungsweise qualifizierten Sekundarabschluss 1 in der Tasche die Nelson-Mandela-Schule verlassen.

Doch nicht nur von den Abschlussschülern musste sich die Schule bei dieser Feier verabschieden. Nach etlichen Jahren aktiver Elternarbeit als Klassenelternsprecherin, SEB-Mitglied, SEB-Vorsitzende und Geschäftsführerin des Fördervereins bedankte sich Herr Schiemann ganz besonders bei Frau Boseck für ihren unermüdlichen Einsatz für die Schulgemeinschaft. Leider endet diese Zusammenarbeit nun mit dem Abschluss ihres Sohnes Michael Boseck, Klasse 10b. Der hatte seiner Mutter in Sachen Einsatz für die Schule alle Ehren gemacht und neben vielen schulischen und außerschulischen Aktivitäten zuletzt als Schülersprecher die Belange der Jugendlichen vertreten. Daher bekam er mit dem Abschlusszeugnis auch den Preis der Ministerin für außerordentliches Engagement verliehen, ebenso wie Vanessa Schäfers aus der Klasse 9f.

Obwohl dieser Tag ganz anders verlief als normalerweise, gab es auch positive Rückmeldungen. So empfanden viele Eltern, Lehrer und Schüler die Feier in diesem kleinen Rahmen persönlicher als bei den großen Feiern in den vergangenen Jahren in der Turnhalle. Dennoch bleibt zu hoffen, dass die Veranstaltungen im kommenden Schuljahr wieder wie gewohnt stattfinden können.

Die diesjährigen Abschlussschüler der Nelson-Mandela-Schule Dierdorf sind:

Klasse 9e: Velat Ak, Dierdorf; Zaklina Cecar, Dierdorf; Lara Cathleen Figol, Thalhausen; Jano Luca Fleckner, Urbach; Alex Hess, Dierdorf; Liana Knaus, Neuwied; Esin Koltzi, Herschbach; Lukas Leibham, Dierdorf; Danny Leunig, Kleinmaischeid; Alisa Merkel, Dierdorf; Felix Müßener, Großmaischeid; Rebekka Prediger, Hanroth; Lara Staufenbiel, Rüscheid; Ferdi Tasci, Selters; Marc Thiel, Bonefeld.

Klasse 9f: Marina Galina Rafaela Artzdorf, Großmaischeid; Leonie Eckenbach, Steinen; Anna Katharina Föllbach, Quirnbach; Katharina Fröhlich, Linkenbach; Natascha Funk, Dierdorf; Celina Jacobsen, Neuwied; Mahmut Karasu, Selters; Florian Kurth, Herschbach; Alexey Mayli, Selters; Emily Pfeifer, Meinborn; Pia Queitsch, Kleinmaischeid; Vanessa Schäfers, Hümmerich; Dennis Schulze, Dierdorf; Koray Taskin, Urbach; Dominik Vogt, Straßenhaus; Liana Wahnsiedler, Großmaischeid; Leonard Wittlich, Ehlscheid.

Klasse 10a: Amina Ayad, Raubach; Paul Janosch Becker, Harschbach; Josip Bilac, Dierdorf; Theresa Chatonnier, Anhausen; Naemy Derksen, Kleinmaischeid; Kevin Friesen, Meinborn; Tabea Funk, Anhausen; Laila Hümmerich, Dernbach; Marc Kölsch, Harschbach; Emely Ladner, Kleinmaischeid; Emily Menke, Urbach; Novalie Mirau, Anhausen; Arbnor Muja, Dernbach; Arbresha Muja, Dernbach; Tea Nedic, Marienhausen; Aylin Passmann, Raubach; Willi Penner, Urbach; Domenik Platz, Roßbach; Emily Schedler, Dernbach; Marvin Schleich, Herschbach; Lena Schmidt, Steimel; Mary Jane Schüler, Puderbach; Ben Seidelmann, Dürrholz; Jannis Tönges, Roßbach; Kevin Waigel, Steimel.

Klasse 10b: Julian Bauer, Dierdorf, Michael Boseck, Dierdorf, Sara Dalkowski, Anhausen; Lena Sophie Fiedler, Sessenhausen; Sonya Hütte, Raubach; Nick Klass, Quirnbach; Jana Lehr, Niederhofen; Jolina Loose, Döttesfeld; Lucy Montel, Maroth; Franziska Müller, Selters; Sandy Peters, Raubach; Jan-Luca Pleines, Roßbach; Lina-Marie Rockenfeller, Anhausen; Leon Nathan Rogers, Anhausen; Jasmin Schmidt, Marienhausen; Nico Schulz, Dierdorf; Jeremias Thiessen, Oberhonnefeld; Luke Julius Weber, Niederhofen; Sandy Veronique Wendland, Oberraden; Imke Werz, Kleinmaischeid; Marie Wiebusch, Urbach; Yannick Johannes Zeus, Anhausen.

Klasse 10c: Nick Adolf, Kleinmaischeid; Narissa Akkurt, Großmaischeid; Sophie-Michelle Bäck, Kleinmaischeid; Pascal Bakker, Großmaischeid; Yvonne Bauer, Großmaischeid; Akim Bulunmaz, Ransbach-Baumbach; Derya-Ayline Debe, Thalhausen; Evelyn Geddert, Oberdreis; Angelina Gerdt, Großmaischeid; Lina Görzen, Dierdorf; Manuel Grunau, Dierdorf; Anja Jung, Hartenfels; Steve Luca Konrad, Marienrachdorf; Candy-Sophie Kreutzer, Dierdorf; Desiree Kristina Leblanc, Selters; Lisa Martens, Dierdorf; Celine Nordeweit, ; Angelika Sambor, Marienhausen; Emilia Schmidt, Marienhausen; Lea Schmidt, Kleinmaischeid; Nina Stützel, Dierdorf; Dennis Unger, Marienrachdorf; Nick Vordenbäumen, Herschbach; Laura Vanessa Weber, Kleinmaischeid; Cheyenne Weber, Großmaischeid; Nadja Wolf, Rüscheid.

Klasse 10d: Sila Arslan, Dierdorf; Jennifer Bargen, Marienrachdorf; Carolina Burlacu, Roßbach; Marilyn Dobler, Niederhofen; Leonie Iris Dreschel, Raubach; Louis Maximilian Eich, Roßbach; Lea Enns, Raubach; Henry Fransen, Sessenhausen; Lukas Fröhlich, Dierdorf; Melissa Isaak, Raubach; Lirijon Krasniqi, Kleinmaischeid; Leon Langhardt, Rüscheid; Dorothea Ledowskich, Raubach; Anni Löwen, Raubach; Philip Manderbach, Großmaischeid; Jonas-Armin Miller, Raubach; Emily Müller, Straßenhaus; Laura Pietschmann, Hümmerich; Dominik Reimer, Raubach; Lara Saftig, Marienhausen; Enriko Tluste, Hümmerich; Berfin Turak, Selters; Agnes Voth, Hanroth; Simeon Voth, Hanroth; Michelle Zeidler, Hardert; Niclas Zywietz, Wittgert.