Einfach mal losgehen – wandern um Hümmerich

Die Wanderung für die 18 teilnehmenden Senioren aus Hümmerich und aus Nachbargemeinden führte von Oberhümmerich über den Ölmühlenweg hinab in das Dasbachtal. Dort wanderte man am Dasbach entlang, an dem in früheren Zeiten eine Hümmericher Ölmühle gestanden haben soll. Lothar Lück wusste hierzu einiges zu berichten. Vorbei ging es an der Dasbachtalhütte immer entlang des Hümmericher Bachs hinauf in den Eckeburpark. Bei einer kurzen Verschnaufpause wurde zur Erinnerung an diese schöne, seniorengerechte Wanderung ein Gruppenfoto gemacht. Der Rest des Wanderweges lief über den Wiesenweg, die Dorfwiese, dem Waagenmuseum zum Gasthof Dreydoppel. Nach 5,3 Kilometern Wanderstrecke und knapp zwei Stunden Wanderzeit warteten hier Kaffee und Kuchen und auch so einige Kaltgetränke auf das das Wandervolk. Man ließ die Wanderung und die Erlebnisse nochmals gemeinsam Revue passieren und ging am frühen Abend mit dem Gefühl auseinander wieder einmal eine schöne, gemeinsame Wanderung erlebt zu haben.

Die Oktoberwanderung findet am Donnertag, den 7. Oktober, statt. Dann gibt es eine dreistündige Excursion in die Stadt Neuwied, bei der ein Stadtführer der Wandergruppe historische Persönlichkeiten der Kreisstadt, die Innenstadt mit Schloss, Hernhuterviertel und Kirchen näher bringen wird. Darüber hinaus wird es noch eine Deichführung geben. Details zu dieser Tour werden zeitnahe zum Veranstaltungstermin in der lokalen Presse bekannt gegeben. Informationen zur Wandergruppe der Seniorengemeinschaft Hümmerich erteilt gerne Martin Sandmann, Telefon 02687/1348 oder E-Mail sandmann-1@t-online.de.