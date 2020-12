Eine (Apfel)runde Sache

Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 13:30 Uhr

Kürzlich war die Mobile Obstpresse auf Einladung des Verkehrs- und Verschönerungsvereines wieder in Urbach.

Wie in den Vorjahren hatte Vereinsmitglied Martin Fleckner die Organisation übernommen. Reiche Apfelernte brachte zahlreiche Interessenten, die die Gelegenheit nutzten, eigenes Obst in eigenen Saft verwandeln zu lassen. Die Oma und der Enkel, die gemeinsam Äpfel gesammelt hatten und sie zur Presse brachten, fanden nur einen Nachteil bei der Sache: Man kann den Saft nicht sofort trinken, denn er ist zu warm und würde deshalb dem Enkelbäuchlein nicht bekommen. Geduld gehört eben dazu, von der Blüte bis zum Apfel und vom Pressen bis zum Saftgenuss. Gesund, lecker, lehrreich und ökologisch sinnvoll – eine Aktion, die in 2021 mit Sicherheit wiederholt wird, vorausgesetzt, die Apfelernte wird auch im nächsten Jahr gut.