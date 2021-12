Ein Wunschbaum als Dankeschön

Auch für die ganz Kleinen musste sich im Kindergarten Einiges ändern, um den allgemeinen Sicherheitsvorkehrungen gerecht zu werden. Die Eltern durften auf einmal nicht mehr mit in die Gruppen kommen, es wurde und wird bei der Verabschiedung ein Mundschutz getragen und es gab auf einmal Regeln, die es vorher nicht gab. Der Kindergarten in Raubach stellte sich dieser Herausforderung, um den Kindern und Eltern auch in einer so schweren Zeit die Sicherheit zu geben, die sie benötigten. Frau Kober, die Einrichtungsleitung und das ganze Team erschufen trotz allem eine Atmosphäre des wertschätzenden und kompetenten Umgangs mit Kindern und Eltern. Ständig wechselnde Verordnungen, Gesetze und Erlasse auf allen Ebenen erschwerten die Umsetzung eines relativ normalen Kindergartenalltags immens. Die Liste der vielen Dinge, die in diesem Zusammenhang von den Erzieherinnen im Kindergarten in Raubach geleistet wurden, ist fast unendlich lang.

An dieser Stelle wollen der Elternausschuss und alle anderen Eltern ein ganz herzliches „Danke“ dafür sagen, dass unseren Kindern eine so wertvolle und liebevolle Betreuung Zuteil wurde, die diese auf ihrem jungem Lebensweg so dringend benötigen. Als Symbol unserer Dankbarkeit hat die Baumschule Karl-Jürgen Funk aus Dernbach dem Kindergarten einen Tannenbaum gespendet, der mit Wünschen und Danksagungen bestückt wurde. So soll jeder vor allem in der Weihnachtszeit sehen, welche großartige Arbeit in dieser schweren Zeit im Kindergarten geleistet wurde und wird. Nicht zuletzt deshalb, weil genau diese Anerkennung in unserer allgemein sehr stressigen Vorweihnachtszeit oftmals verloren geht.