Ein Traum erfüllt sich für die Skatbuben Honnefeld

Archivierter Artikel vom 17.04.2020, 12:43 Uhr

Nach 35 Jahren sicherte sich die in der Ersten Bundesliga (ISPA – Gruppe Südwest) spielende Erste Mannschaft mit einer bravourösen Leistung erstmals den Meistertitel.

Wieder einmal konnte man sich auf eine geschlossene Mannschaftsleistung verlassen. Es zeigte sich, dass mit der Devise: „Die Mannschaft ist der Star“, alles richtig gemacht wurde und die strategischen Varianten des Spielführers Thorsten Vietz gegriffen haben. In der Einzelwertung belegte Mike Dewald mit 1054 Punkten einen hervorragenden dritten Platz. Auch die Leistung von Axel Born soll erwähnt werden. Da er leider knapp die erforderliche Anzahl der gespielten Listen verpasste, blieb ihm eine Spitzenwertung versagt. Mit dieser Leistung hat die Mannschaft das Anrecht auf die Teilnahme an der Champions-League und der Endrunde der Ersten Bundesliga erreicht. Durch die Corona-Krise müssen jedoch diese Ereignisse auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Die ebenfalls in der Ersten Bundeslage spielende Zweite Mannschaft konnte mit einem Endspurt den drohenden Abstieg vermeiden und hofft künftig ohne Nervenkitzel ans Ziel zu kommen.

Als die Konstante erwies sich in der Zweiten Bundesliga (ISPA – Gruppe Südwest) Honnefeld 3. Hinter dem verdienten Meister SC Rüscheid belegte man den zweiten Platz. Auch hier war die gute Mannschaftsleistung der Schlüssel zum Erfolg. Alles wurde jedoch übertroffen von der Leistung von Norbert Fassbender. Mit seiner großen Erfahrung und einer dominanten Spielweise sicherte er sich mit 1198 Punkten den Titel in der Einzelwertung. Wieder einmal zeigte der fast 90-Jährige, dass das Skatspiel ein sehr gutes Lebenselixier ist.

Wegen den aktuellen Verhältnissen müssen leider auch die wöchentlichen Trainingsabende im Kultur- und Jugendzentrum ausfallen. Hier fand auch der letzte (gemeinsame) Spieltag in der Ersten und Zweiten Bundesliga statt. Ein großes Dankeschön der Skatbuben geht an die Gemeindeverwaltung, denn alle Teilnehmer sprachen vom besten Spielort in der Bundesliga.