Ein neues Holzschild für den Markenweg

Am Anfang und Ende des Markenweges von Ariendorf steht jeweils ein Holzschild, was auf die Erneuerung des Markenweges im Jahr 1985 hinweist. Die Erneuerung des Markenwegs wurde damals mit Verbundsteinpflaster ausgeführt, was erstaunlicherweise bis heute gut erhalten ist. Die Holzschilder wurden vor 36 Jahren von Mitgliedern des Bürgervereins aus dicken Holzbohlen angefertigt. Die Buchstaben und Zahlen wurden aufwendig aus den Bohlen gefräst. Jetzt war es mal wieder an der Zeit, das Schild am Ende des Markenweges zu sanieren. Der Zahn der Zeit hatte heftig am Holz genagt und seine Spuren hinterlassen. Der neue Anstrich wird das Hinweisschild in den nächsten Jahren vor den Witterungseinflüssen schützen. Der Bürgerverein Ariendorf dankt Ludwig Gerolstein, der wieder mit der Aufstellung am Rande seines Grundstücks am Ende des Markenweges einverstanden war und den Vorstandsmitgliedern Friedel Rings und Helmut Siebertz, die bei der Aufstellung des renovierten Holzschildes mitgeholfen haben.