Ein lang ersehnter Spieltag für den Korbball-Nachwuchs

Durch zögerliche Wiederaufnahme der Korbball-Saison kamen leider nur drei Teams zustande, wodurch sich jedoch niemand beirren ließ. Vor allem nicht die Mädchen, die leider die meisten ihres Teams entbehren mussten und so nun nur zu fünft auf dem unbekannten Platz standen. Für vier junge Spielerinnen war es der erste Spieltag gegen richtige Gegner und auch die 17-jährige Trainerin stand ohne erfahrene Partnerin in der Sporthalle von Mülheim-Kärlich. Das hielt das Team jedoch in keiner Weise auf und ein spannendes Spiel folgte dem Nächsten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase in der ersten Hälfte des ersten Spieles, holte Feldkirchen zum Schluss zu einem knappen drei zu zwei für den Gegner auf. Da der Angriff auch im zweiten Spiel leider erneut durch ein paar Fehlpässe nicht ganz so erfolgreich war, half die fabelhafte Defensive dann aber wenigstens dazu, dass das bis dahin erfolgreichste Team mit einem drei zu drei in Schach gehalten wurde. Für diesen Erfolg half auch noch mal die kurze Auszeit, die die Trainerin von Feldkirchen ihrem Team ermöglichte, um produktive Kritik zu äußern, die auch sofort zu vollster Zufriedenheit umgesetzt wurde. Trotz der Spielstände gingen die Mädchen von Feldkirchen als selbst ernannte Siegerinnen vom Platz und freuen sich schon ungemein auf den nächsten Spieltag.