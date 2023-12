Ehrengarde besucht die Partnerstadt Güstrow

Nachdem die Ehrengarde den Neuwieder Karneval für die kommende Session nicht nur mit eröffnet, sondern auch die Kinderprinzessin aus den Reihen der Garde „ausgeliehen“ hat, war angesagt, auch mit dem Güstrower Partnerverein, dem GCC (Güstrower-Carneval-Club) in der Barlachstadt die fünfte Jahreszeit auszurufen. Traditionsgemäß findet dies im Rahmen einer Benefizveranstaltung, in diesem Jahr vom GCC gemeinsam mit dem DRK Güstrow, statt.

Nach der Anreise über Nacht blieb dann am Samstag etwas Zeit, durch das vielen Mitgliedern der Garde vertraute Güstrow zu schlendern, sich noch frisch zu machen, um am Abend als Ehrengäste an der Veranstaltung des GCC im Bürgerhaus dabei zu sein. Da es den beiden Partnervereinen selbst über Generationswechsel hinweg, diese Freundschaften zu pflegen und zu erhalten, war dieses Wiedersehen mit einem ganz großen „Hallo“ verbunden. So kommen alljährlich die Freunde des GCC zum Pfingstzeltlager der Ehrengarde nach Neuwied oder reisen mit großer Mannschaft zu den Karnevalsveranstaltungen im Heimathaus an.

In diesem Jahr gab es noch einen ganz besonderen Grund diesen Abend im Bürgerhaus Güstrow zu einem ganz besonderen werden zu lassen. Man konnte sich gegenseitig zum 33-jährigen Bestehen dieser karnevalistischen Freundschaft gratulieren. So wurde es im Bürgerhaus für die Garde doch etwas länger, was die Erholungsphase bis zur Abreise natürlich wesentlich verkürzte.

Am nächsten Morgen wurde gemeinsam ausgiebig gefrühstückt. Die „alten Hasen“ beider Vereine schwelgten nochmals in Erinnerungen und konnten so mache Geschichte aus dieser langen Partnerschaft erzählen. Unter den Karnevalisten beider Städte wurde als nächstes der Besuch des GCC in Neuwied zum Karneval der Garde in Neuwied vereinbart. Spät in der Sonntagnacht traf die Abordnung der Ehrengarde wieder in der Deichstadt ein. Erschöpft, aber höchst zufrieden mit diese Stippvisite in der Partnerstadt Neuwieds, in Güstrow.

Pressemitteilung: Ehrengarde Neuwied