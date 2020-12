Ehrenamtliche verteilten Adventspäckchen

Doch Not macht erfinderisch. Und so haben sich die aktiven Ehrenamtlichen des Stadtteiltreffs etwas Besonderes einfallen lassen und gemeinsam mit dem Stadtteilbüro eine Adventspäckchen-Aktion organisiert. Die liebevoll verpackten Weihnachtsüberraschungen wurden am vergangenen Wochenende zur großen Freude der Senioren an den Haustüren im Bereich der Sozialen Stadt verteilt. Schüler der Sonnenlandschule hatten für die Aktion schöne, bunte Teelicht-Gläser gefertigt. Die Adventspäckchen enthielten neben weihnachtlichen Süßigkeiten auch andere Überraschungen, wie beispielsweise ein von einer Seniorin aus dem Stadtviertel verfasstes Gedicht und ein Informationsblatt zum telefonischen Adventskalender des Mehrgenerationenhauses.

Die Aktion fand große Resonanz. So gingen im Stadtteilbüro schon kurz nach dem Verteilen die ersten Dankesworte ein, teils gar in Gedichtform. Dies zeigt, dass gerade in der jetzigen Zeit kleine Gesten große Freude bereiten können. Weitere Informationen über Aktivitäten des Stadtteilbüros am Rheintalweg gibt es unter Telefon 02631/863 070.