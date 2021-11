E-Dart-Turnier in Niederbieber

Beide Mannschaften sind in ihren jeweiligen Gruppen inoffizieller Herbstmeister und gehen so mit einem guten Gefühl und Rückenwind in die Rückrunde. Natürlich mit dem Ziel die guten Leistungen zu bestätigen. Um im Spielfluss zu bleiben, hat ein Großteil der beiden Mannschaften kürzlich beim Darturnier im Vereinslokal im Gasthaus Zur Aubach teilgenommen. Selbstverständlich waren auch wieder bereits bekannte Dartspieler aus nah und fern dabei. Wie bei allen Veranstaltungen im Gasthaus Zur Aubach wurden auch hier die aktuellen Coronaregeln (in diesen Fall 2G) strikt eingehalten. Wie immer gab es einige erwartete Favoriten die sich durchsetzten, genauso wie einige Überraschungen. Kurzum, es war wie üblich eine gelungene und spannende Veranstaltung, welche in nicht all zu ferner Zeit wiederholt wird.

Die ersten Plätze belegten Jens Gotthard (Stammgast aus Koblenz), Daniel Bergen (Kapitän der Eagles) und Michael Kahn (Eagles). Beste weibliche Teilnehmerin war Jasmin Schneider.

Selbstverständlich wird auch weiter wöchentlich von den beiden Mannschaften mindestens jeden Mittwoch ab 19 Uhr und jeden Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Dienstags und Sonntags gibt es freie Trainingsmöglichkeiten für alle Dartfans. Wer Interesse hat ebenfalls E-Dart im Ligabetrieb zu praktizieren oder gerne eine eigene E-Dartmannschaft gründen möchte, kann sich gerne beim Gasthaus Zur Aubach, Telefon 02631/541 90, informieren.