E-Dart-Mannschaftskapitäne übergeben Spende

Mit Stolz konnten die beiden Kapitäne der Niederbieberer E-Dart-Mannschaften „Aubach-Teufel“ (Uwe Schellhaas) und „Eagles“ (Daniel Bergen) ihre Spende an Frau Steger, der Leiterin des Tierheims in Neuwied übergeben. Frau Steger bedankte sich herzlichst bei den Überbringern und deren Mannschaften. Zustande kam die Spende bei der im Vereinslokal Gasthaus „Zur Aubach“ organisierten Jahresabschlussfeier. Hier wurde der komplette Erlös aus dem Losverkauf einer Tombola von den Vereinen zu einem symbolischen Betrag von 301 Euro aufgestockt. Natürlich wurde auch diese Feier unter anderem in Form eines Dartturniers zur Vorbereitung auf die im Februar gestartete Saison genutzt, und alle waren sich am Ende der Feier einig, dass diese Veranstaltung jährlich wiederholt wird und auch jedes mal für einen guten Zweck im näheren Umfeld gespendet werden soll.

Beide Mannschaften haben, nach der vergangenen erfolgreichen Saison, bei der beide in die nächst höhere Spielklasse der Rheinland-Westerwald-Dartliga aufgestiegen sind, dass erklärte Minimalziel “Klassenerhalt“ – und das wenn möglich in der oberen Tabellenhälfte. Um dieses zu realisieren und wieder gute Gründe zum Feiern zu haben, sind die beiden Mannschaften ständig und regelmäßig am trainieren und nutzen häufig die spielfreien Wochenenden, um bei Dartturnieren an der Wettkampfstärke zu feilen.

So sind für das Osterwochenende die nächsten Turniere geplant. Am Ostersamstag wird es ein Einzelturnier im Modus 501 Masterout und am Ostersonntag das erste Doppelturnier im Modus 501 Masterout geben. Anmeldung und Einzelheiten bezüglich der Turniere gibt es im Gasthaus „Zur Aubach“ unter der Telefonnummer 02631/541 90, wie dort üblich, wurden und werden zu jeder Zeit die aktuellen Corona-Verordnungen stets umgesetzt.

Selbstverständlich wird auch weiter wöchentlich mindestens jeden Mittwoch ab 19 Uhr und jeden Donnerstag ab 18 Uhr trainiert. Dienstags und sonntags finden freie Trainingseinheiten statt, außerhalb der Saison auch freitags und samstags. Wer Interesse hat ebenfalls E-Dart im Ligabetrieb zu praktizieren oder gerne eine eigene E-Dartmannschaft gründen möchte, kann sich gerne beim Gasthaus „Zur Aubach“ informieren.