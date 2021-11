Dritte Lehrerfortbildung Skilanglauf classic war erfolgreich

So wie in den Jahren 2018 und 2019 trafen sich wieder interessierte Lehrer und Multiplikatoren aus Rheinland-Pfalz in Oberhof im AWO Sano, um an zwei Tagen die Grundlagen der Vermittlung des klassischen Skilanglaufs für Schüler anhand vom neuen DSV Skilanglauflehrplan zu erlernen. Seit 2007 bietet das DSV nordic aktiv Ausbildungszentrum Skiverband Rheinland Lehrerfortbildungen in allen nordischen Disziplinen Nordic Walking, Nordic Skating/Skiroller, Nordic Snowshoing und Skilanglauf/Nordic an. Die dritte Lehrerfortbildung Nordic Skiing classic fand in Form von Theorieeinheiten im AWO Sano Oberhof und den Praxiseinheiten auf LL-Ski in der Skisporthalle statt. Lehrgangsleiter und DSV Skilehrer nordic DOSB-A-Trainer Breitensport Stefan Puderbach konnte am Ende allen die begehrte Teilnahmebescheinigung für die Unterrichtsberechtigung Skilanglauf Classic in der Schule und in Schul-Arbeitsgemeinschaften austeilen.

Weitere Termine 2021 und bereits für 2022 sind in Planung. Interessenten hierfür könnten sich über www.skiverband-rheinland.de – rpuderba@rz-online.de informieren.