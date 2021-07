Dr. Ingo Stierle übergibt Staffelstab an Heribert Michel

Der Ehrenvorsitzende Dr. Ingo Stierle hatte nach dem Rücktritt von Horst Peine fünf Jahre den Verein als erster Vorsitzender nochmals übernommen. Geschäftsführer Rolf von der Lippe, zweiter Vorsitzender Heribert Michel und der Vorsitzende Dr. Ingo Stierle berichteten von den Platzierungen und Erfolgen der einzelnen Mannschaften: Wegen der Corona-Pandemie war nur Weniges zu vermelden: Die erste Herren-Mannschaft war in der Saison souveräner Tabellenführer und Aufstiegskandidat mit 12:0 Punkten in der ersten Rheinlandliga. Auch die zweite Mannschaft belegte nach dem Aufstieg in die zweite Bezirksliga, neuer Name Kreis-Oberliga den dritten Platz mit 8:4 Punkten. Die anderen Herren-Mannschaften hatten nur wenige Spiele absolviert. Die Versammlung wählte den bisherigen zweiten Vorsitzenden Heribert Michel einstimmig zum ersten Vorsitzenden. Ebenso einstimmig wurden gewählt: Zweiter Vorsitzender Jürgen Romotzki, Geschäftsführer Sebastian Trambale, Schatzmeister Michael Zimmermann, Jugendleiter Aaron Steinberg, als Beisitzerin Jutta Heidgen-Klaassen. Weitere Beisitzer: Eugen Gede und Rolf von der Lippe, als Kassenprüfer Hans Sieben, Manuel Ecker und Wilhelm Hoch.