Digitale Weihnachtsversammlung der Stadtsoldaten Linz

privat privat privat

Bereits ab 17.30 Uhr konnten sich die Mitglieder einloggen und die einwandfreie Funktion der Technik testen. Um 18 Uhr war es dann soweit und das Stadtsoldaten TV ging auf Sendung. Kommandant Markus Paffhausen und Adjutant Michael Degen begrüßten die Corps Mitglieder. Über 70 Teilnehmer folgten nun dem Programm. Sogar aus London wurde zugeschaut. Als erster Programmpunkt lief ein Video über das Stadtsoldatenhaus, in dem die Neuerungen, Erweiterungen und Renovierungen gezeigt wurden. Markus und Michael dankten den fleißigen Helfern und Unterstützern am Hausbau. Kommandant Markus dankte weiter dem Musikzug und seinem Tambourmajor Markus Mollberg für die Idee des digitalen Adventskalenders für die Mitglieder. Dort erwartete die Musiker jeden Tag eine neue Überraschung in Form von Bildern und Videos aus der vergangenen Session. Markus Mollberg bedankte sich per Videoschalte bei den Kameraden und berichtete, dass der Musikzug nun aus 36 Musiker besteht. Es folgte ein Rückblick auf die Session 2019/2020. Nach dieser Session fiel das Stadtsoldatencorps pandemiebedingt in einen Dornröschenschlaf. In einem weiteren Videobeitrag wurden Kameraden gezeigt, die Geburtstag hatten, geheiratet haben oder Nachwuchs bekamen. Was beim traditionellen Uhlesessen ein Höhepunkt ist, sollte nun auch digital ein Höhepunkt werden.

Es folgten die Ehrungen der Kameraden. Für fünf Jahre aktive Mitgliedschaft wurden Tobias Nikolay und Uli Löwe geehrt. 20 Jahre und somit Ihren vierten Streifen erhielten Markus Baars und Friedhelm Paffhausen. Thomas Nelles und Björn Profitlich wurden für 25 Jahre geehrt und für 30 Jahre erhielten Thomas Reuter und Sebastian Pertzborn die Ehrung. Stolze 45 Jahre ist nun schon Wolfgang Kruft als aktives Mitglied im Corps. Als „Prinz Wolfgang der I. von der närrischen Au“ ist er bekannt und wurde mit dem neunten Streifen geehrt. Seinen zehnten Streifen erhielt Anti Wilsberg für sage und schreibe 50 Jahre aktive Mitgliedschaft. Alle geehrten wurden mit Rückblicken und Bildern aus Ihrer aktiven Mitgliedschaft gezeigt.

Der nächste Höhepunkt war der digitale Besuch des heiligen Mannes. Er berichtete aus seinem großen goldenen Buch und dankte unserem Wagenbaumeister Friedhelm Trapp und seinem Bautrupp für deren Unterstützung beim Hausbau. Auch dankte er den drei Sängern des Musikzuges, die abwechselnd oder gemeinsam das Corps bei den Auftritten präsentierte. Ebenfalls dankte er dem Mariechen Svenja Müller mit Ihrem Tanzoffizier Sebastian Mesenholl für deren überragenden Paartanz sowie der Männertanzgruppe, welche mit ihrer Mischung aus Gardetanz und Männertanz abwechslungsreiche Auftritte beisteuerten. Es folgte ein Videobeitrag von Michael Westhofen als Adjutant des heiligen Mannes, in dem er durch lustige, mahnende und aufmunternde Weise auf die jetzige und zukünftige Situation einging. Das letzte Wort hatte unser Mariechen Svenja Müller. Sie sendete ebenfalls per Videobotschaft einen Weihnachtsgruß und alles Gute für das neue Jahr an alle Teilnehmer. Mariechen Svenja freut sich bereits darauf, die Kameraden wieder zu sehen. Kommandant Markus und Adjutant Michael zeigten die Weihnachtspost, die jeder Kamerad erhalten hatte und dankten Bert Gaebler, Lutz Lehrach und den Damen der Stadtsoldaten für deren Unterstützung beim Entwurf und Umsetzung der kleinen Geschenke. Markus und Michael dankten den aufmerksamen Kameraden für die Teilnahme und verabschiedeten sich mit einem Weihnachtsgruß.