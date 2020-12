Digitale Bürgersprechstunde mit Sandra Weeser und Luca Lichtenthäler

Archivierter Artikel vom 05.10.2020, 10:37 Uhr

Wichtige Themen bei der Bürgersprechstunde waren das Wahlalter, die Bildungspolitik und das Landtagswahlprogramm der FDP in Rheinland-Pfalz und Europa.

Einstieg in die Diskussion war die Forderung der FDP das Wahlalter auf 16 Jahren zu senken. „Es ist die richtige Beteiligung für Menschen, die schon Steuern zahlen müssen, die eine Ausbildung machen, die schon einen Moped-Führerschein haben, die aber immer noch nicht wählen dürfen“, so Lichtenthäler. Beim Bildungsgipfel hielten beide Diskutanten die aktuellen Maßnahmen der Bundesregierung für ungenügend. „Es ist weniger als das, was wir Freien Demokraten uns unter einem Digitalpakt vorgestellt haben“, so Sandra Weeser. „Und schaut man sich den aktuellen Bildungspakt an, sind von den fünf Milliarden Euro bis jetzt nur 15 Millionen abgeflossen. Als Begründung werden von den Akteuren oftmals die hohen bürokratischen Hürden benannt.“ Auch die mangelnde Bafög-Hilfe für Studierende, die während Corona ihre Nebenjobs verloren haben, sei ein Problem ärgerte sich Luca Lichtenthäler.

Für die Digitalisierung der Bildung in Rheinland-Pfalz sieht der Lehramtsstudent aber auch Positives. Die Lehrer in Rheinland-Pfalz sind nämlich im Bundesdurchschnitt am jüngsten. „Die jüngeren Lehrer sind digital affiner und kriegen es schneller hin, mit den Schülern gemeinsam auf digitale Lösungen umzusteigen.“ Aber solche digitalen Lösungen muss es erst geben, unterstreicht Sandra Weeser. „Wie es im vergangenen Schuljahr gelaufen ist, ist nicht akzeptabel. Das kann ich nicht nur als Politikerin, sondern auch als Mutter zweier schulpflichtiger Töchter sagen. Zoom hat dann zwar funktioniert, ist aber nicht rechtskonform“, mahnte die FDP-Abgeordnete. „Hier hätte man viele Dinge anders machen können, damit schneller verfassungskonforme Programme benutzt werden können. Zum Beispiel Lehrer besser informieren und unterstützen – und wo war zum Beispiel ein Schul-Hackathon?“

Im Landtagswahlprogramm der FDP-Rheinland-Pfalz sind solche digitalen Lösungen, ebenso wie eine Verbesserung des Mobilfunknetzes und der Internetversorgung, der Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und digitale Ausbildungsmöglichkeiten, um auch die jungen Menschen in ländlichen Regionen besser zu erreichen, Teil des Forderungskataloges. „Wir müssen alles dafür tun, junge Menschen besser einzubinden und ihnen so Chancen zu ermöglichen,“ stellt Sandra Weeser klar.