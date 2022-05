Diedenhofen zum Antrittsbesuch in der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach

Der Bundestagsabgeordnete Martin Diedenhofen hat sich mit dem Bürgermeister der Verbandsgemeinde Rengsdorf-Waldbreitbach, Hans-Werner Breithausen, getroffen, um sich über aktuelle Themen und Herausforderungen auszutauschen. „Das regelmäßige Gespräch mit den Verantwortlichen vor Ort ist essenziell für meine politische Arbeit. Nur auf dieser Grundlage können sinnvolle und realitätsbezogene Beschlüsse auf höherer Ebene getroffen werden. Mir ist es wichtig, den ländlichen Raum meines Wahlkreises im Fokus zu haben. Ich möchte wissen, wo der Schuh drückt, wo es Nachbesserungsbedarf gibt aber natürlich auch, was gut läuft“, so Diedenhofen bei seinem Antrittsbesuch.

Positives hatte Breithausen zum Thema DigitalPakt Schule zu berichten, in dessen Rahmen die Maßnahmen in den örtlichen Grundschulen bereits umgesetzt werden konnten. Für das digitale Klassenzimmer haben Bund und Land rund 350.000 Euro zum flächendeckenden Aufbau einer zeitgemäßen digitalen Bildungsinfrastruktur in den Grundschulen zur Verfügung gestellt. Zusätzlich haben die kommunalen Schulträger einen finanziellen Eigenanteil von 50.000 Euro eingebracht, um für eine bessere Ausstattung der Schulen mit digitaler Technik zu sorgen. „Ich freue mich, dass die Schulen in meinem Wahlkreis von der Bundesförderung aus dem DigitalPakt profitieren. Die Digitalisierung unserer Schulen nimmt endlich Fahrt auf. Es ist wichtig, dass es hier weitergeht, damit die Zeiten von Overhead-Projektoren, Videorekordern und Röhrenfernsehern endgültig der Vergangenheit angehören“, so Diedenhofen im Anschluss an das Gespräch. Er bedanke sich für den konstruktiven Austausch und freue sich auf die künftige Zusammenarbeit, so der Bundestagsabgeordnete weiter.

Pressemitteilung Martin Diedenhofen, MdB