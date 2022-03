Die Müllsammelaktion in Ehlscheid war ein voller Erfolg

Bereits im siebten Jahr fand die Müllsammelaktion der Wählergruppe Runkel und des Dorf- und Heimatvereins in der Ortsgemeinde Ehlscheid statt.

Bei optimalem Wetter war die Beteiligung mit mehr als 40 Erwachsenen und Kindern sehr gut. In Kleingruppen machten sich die freiwilligen Helfer auf, die Wanderwege, Ortsrandstraßen und Waldgebiete von Unrat zu befreien. Glasflaschen, Getränkedosen, Folien, Zigarettenkippen, Verpackungen waren wie in den Jahren zuvor auch überall zu finden. Auch wurde ein kleiner Roller gefunden und kann im Gemeindebüro abgeholt werden. Der spektakulärste Fund war der gut erhaltene Schädel eines Wildschweines. Um 12 Uhr waren alle Teilnehmer zurück und wurden vom Dorf- und Heimatverein mit Getränken und Würstchen versorgt. Es war ein gelungener Samstagvormittag. Vielen Dank an alle für das Engagement!