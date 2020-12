Die Caritas sagt Danke

"In schnellen Schritten nähern wir uns dem Ende des Jahres 2020. Ein Jahr, das wir so noch nicht erlebt haben.

Dies haben wir in unserer alltäglichen Verbandsarbeit unseres christlichen Sozialverbandes in noch nie dagewesener Herausforderung wahrnehmen müssen. Trotz der schwierigen, immer noch anhaltenden Corona-Pandemie, die viele Mitmenschen in unterschiedlicher Weise getroffen hat, haben wir den vielfältigen aktiven sozialen Beratungsdienst unseres Verbandes aufrecht erhalten können„, so der Vorstandsvorsitzende Werner Hammes. Insbesondere gilt dies für die kirchliche Sozialstation, das Tafelangebot, die Betreuung der Obdachlosen, das Offenhalten des „Schöppche“, das Soziallädchen Carla, die Schuldnerberatung, um nur einige zu nennen. Dafür sprach der Direktor Eberhard Köhler den Mitarbeitern seinen aufrichtiger Dank aus.

Der stellvertretende Vorsitzende Konrad Schwan hob besonders die vielen für den christlichen Auftrag unverzichtbaren Ehrenamtlichen, die im Dienst am Nächsten, dem Bedürftigen, den sich in Not befindenden Mitmenschen ihre kostbare, persönliche freie Zeit opfern. Er bezog gleichzeitig die vielen Spender aus den unterschiedlichen Gesellschaftsgruppen in seinen Dank ein. “Mit diesen drei Säulen – Mitarbeiter, Ehrenamtliche und Spender – wollen wir zuversichtlich die Arbeit auch zukünftig sicherstellen. Wir schauen mit diesen wichtigen Grundpfeilern für unsere caritative Sozialarbeit hoffnungsvoll und mit Gottvertrauen in das Jahr 2021."