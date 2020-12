Der Nikolaus lässt sich am WHG nicht aufhalten

Er musste in diesem Jahr verzichten: Auf sein Lied „Lasst uns froh und munter sein“ und auf das WHG-Lied „Was hat denn der Esel gedacht in der Heiligen Nacht“. Trotzdem ließ er sich nicht aufhalten, ganz kurz alle Klassen der Orientierungsstufe zu besuchen und an den Bischof aus Myra – heute der Ort Demre in der Türkei – zu erinnern, der stets für die Kinder da war und heute noch mit Schokolade und als Vorbild der Erwachsenen für sie da ist. Die fünfköpfige Schülervertretung hat diese Aktion gemeinsam mit den Vertrauenslehrkräften Margarita Hägele und Jörg Eckert geplant und durchgeführt.