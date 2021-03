Der Bürgerverein Ariendorf informiert

Nachdem wir im Frühjahr 2020 die neuen Stufen am Rheinsteig (Aufgang zur Fahne) angebracht haben, ruhen alle weiteren Aktivitäten. Unsere Jahreshauptversammlungen die Mitgliederversammlung und St. Martin mussten leider ausgefallen. Das geplante Dorffest ist ebenfalls an Corona gescheitert. Die Nikolaustüten wurden 2020 den Kindern und Senioren durch den Vorstand an der Haustüre abgegeben. Auch die Renovierung der Kapelle konnte bis heute nicht abgeschlossen werden. Aber wir sind optimistisch. Sollte sich etwas ändern, werden wir die Mitglieder an gleicher Stelle auf dem Laufenden halten. In diesem Sinne: bleibt gesund!"

Ein Bericht vom Bürgerverein Ariendorf