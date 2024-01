CDU-Kreisverband Neuwied zu den Protesten der Bauern

Foto: Jan Petry

Die Neuwieder Christdemokraten unterstützen die Anliegen der Kundgebungsteilnehmer vollumfänglich und fordern, dass die Kürzungen und Streichungen zurückgenommen werden. Dabei ist ihnen bewusst, dass die Proteste der Bauern auf die steigenden Kosten und die zunehmenden Belastungen zurückzuführen sind. Die Bundesregierung wird daher aufgefordert, die Staatsfinanzen auf seriöse Füße zu stellen anstatt die heimische Landwirtschaft zusätzlich zu belasten. Dabei muss die Regierung Ausgaben kürzen anstatt Steuern erhöhen. Der CDU-Kreisvorsitzende, Jan Petry, erklärte: „Wir fordern, dass die Kürzungen nicht auf Kosten der Landwirtschaft und der Umwelt erfolgen. Vielmehr sollten die ideologiegetriebenen Mehrausgaben für Sozialtransfers, etwa die exorbitante Erhöhung des Bürgergeldes, und die Schaffung neuer Stellen im öffentlichen Dienst, zum Beispiel für die bürokratische Kindergrundsicherung, gestrichen werden.“

Der CDU-Kreisverband Neuwied setzt sich für eine nachhaltige und zukunftsfähige Landwirtschaft ein. Sie fordert daher, dass die Regierung die Landwirte finanziell unterstützt, wenn sie ihnen immer neue Auflagen für ihr Wirtschaften macht. Die Landwirte müssen in der Lage sein, ihre Produkte zu einem fairen Preis zu verkaufen und von ihrer Arbeit leben zu können. Die Landwirtschaft ist ein wichtiger Wirtschaftszweig in unserer Region und muss daher gestärkt werden. Niemand hat etwas davon, wenn unsere Nahrungsmittel zukünftig noch weitgehender im Ausland erzeugt werden, wo die Einhaltung der ökologischen Standards, die man hier in Deutschland verlangt, mehr als fraglich ist.

Pressemitteilung: CDU-Kreisverband Neuwied