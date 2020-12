CDU-Gemeindeverband Rengsdorf-Waldbreitbach unterstützt Erwin Rüddel bei erneuter Bundestagskandidatur im Wahlkreis Neuwied/Altenkirchen

Archivierter Artikel vom 04.09.2020, 10:11 Uhr

Rüddel stellte die Schwerpunkte seiner bisherigen Arbeit vor und informierte aktuell zur Covid-19-Pandemie-Bewältigung. Bei der von ihm befürworteten Digitalisierung des Gesundheitswesens bedauert er einen Rückstand, den das Land mit zu verantworten habe. Dies wirke sich aktuell auch in der Pandemiebekämpfung negativ aus. Einstimmig sprach sich die Versammlung für die erneute Bundestagskandidatur von Erwin Rüddel im Wahlkreis 198, Neuwied/Altenkirchen aus.

„Wir werden unseren Erwin bei seiner Kandidatur und dem dann folgenden Wahlkampf mit vollem Engagement unterstützen, damit er den Wahlkreis erneut gewinnt“, so der Vorsitzende Viktor Schicker. „Mit Erwin haben wir einen sehr kompetenten und engagierten Bundestagsabgeordneten in Berlin, der sich in den letzten Jahren sehr für unsere Region eingesetzt hat. Als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag hat er während der Corona-Pandemie einen hervorragenden Job gemacht. Da sind wir ihm alle sehr dankbar für,“ so der stellvertretende Vorsitzende Pierre Fischer.

Das letzte Wort zur Nominierung hat die gemeinsame Aufstellungsversammlung des Wahlkreises Neuwied/Altenkirchen im Oktober in Horhausen. Der CDU-Gemeindeverband Rengsdorf-Waldbreitbach entsendet dazu neun Delegierte, sowie zwei Delegierte zum Landesparteitag, der im Herbst die Landesliste für Berlin bestimmen soll.