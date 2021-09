CDU-Gemeindeverband Rengsdorf-Waldbreitbach startet in heiße Phase des Bundestagswahlkampfes

Der Vorsitzende des CDU-Gemeindeverbandes, Viktor Schicker, begrüßte die anwesenden Mitglieder und den Bundestagsabgeordneten, Erwin Rüddel, ganz herzlich. „Wir starten mit der heutigen Veranstaltung in die heiße Phase des Wahlkampfes in unserer Verbandsgemeinde. Armin Laschet kann Kanzler. Er ist ein sehr erfolgreicher Ministerpräsident und beweist jeden Tag, dass er regieren kann. Laschet hat genau die Erfahrung, die unser Land gerade jetzt braucht. Er führt zusammen und sorgt dafür, dass Politik niemanden aus dem Blick verliert. Mit unserem Erwin haben wir einen hervorragenden Abgeordneten, der in den letzten Jahren unseren Wahlkreis und unsere Region, bestens in Berlin vertreten hat. Ihm haben wir, auch in unserer Verbandsgemeinde, viel zu verdanken. Als Vorsitzender des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag, hat er während der Pandemie eine außerordentlich wichtige Rolle gespielt und diese Aufgabe hervorragend gemeistert“, so der Vorsitzende, Schicker. „Ich möchte mich in den nächsten Jahren weiterhin für die Entwicklung des Wahlkreises Neuwied/Altenkirchen in Berlin einsetzen. Ebenfalls werde ich für eine Politik kämpfen, die nach der Pandemie die Wirtschaft in Schwung bringt und Arbeitsplätze schafft, die die Steuerzahler entlastet, die Familien unterstützt und die Rente sichert. Wir brauchen weniger Bürokratie für Mittelstand und Landwirtschaft, müssen mehr in die Bildung investieren, den ländlichen Raum stärken und das Klima schützen“, so der Bundestagsabgeordnete Rüddel. „Wir setzen mit der heutigen Veranstaltung ein starkes Signal der Entschlossenheit und des Teamgeists. Unser Ziel ist es, am 26. September so stark zu werden, dass keine Koalition gegen uns gebildet werden kann. Wir kämpfen für ein modernes Deutschland und stehen für Stabilität sowie Erneuerung. Es ist keine Zeit für Experimente und es braucht auch nach dem Wahltag eine bürgerliche Regierung. Daher kämpfen wir um jede Stimme für die CDU“, so der stellvertretende Vorsitzende, Pierre Fischer.

Pressemeldung des CDU-Gemeindeverbandes Rengsdorf-Waldbreitbach.