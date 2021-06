Linz

CDU-Gemeindeverband Linz wählte neuen Vorstand

Die Mitglieder des CDU-Gemeindeverbandes Linz haben kürzlich einen neuen Vorstand gewählt. Die gut besuchte Veranstaltung fand im Forum am Blauen See in Vettelschoß, unter Einhaltung der geltenden Hygienebestimmungen, statt.