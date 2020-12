CDU/FDP Fraktion der VG Asbach trifft sich zur digitalen Klausurtagung

Auch wenn Corona zur Zeit leider immer noch beherrschendes Thema ist, so ging es doch hauptsächlich um Themen des gemeinsamen Koalitionsvertrages. Neben der vielen bereits in die Tat umgesetzten Punkte, beriet man auch über den Fahrplan der weiteren Umsetzung in der übrigen Legislaturperiode. Trotz der Corona-Pandemie befindet sich die Fraktion aus CDU und FDP mit ihrem breit gefächerten Koalitionsvertrag voll im Zeitplan und wird als treibende Kraft natürlich auch aktuelle Themen neben dem Vertrag im Verbandsgemeinderat in die Tat umsetzen. So wurden auf CDU/FDP Antrag zum Beispiel innerhalb kürzester Zeit Luftreinigungsgeräte für alle Lehrer und Klassenzimmer in den Grundschulen der Verbandsgemeinde Asbach angeschafft. Jürgen Schmied (Fraktionsvorsitzender CDU) und Alexander Buda (Fraktionsvorsitzender FDP) lobten außerdem die konstruktive und freundschaftliche Umgangsweise unter den Mitgliedern. Das Ziel war und ist es natürlich auch für die Zukunft, eine lebenswerte und schuldenfreie Verbandsgemeinde für die Bürger zu erhalten und weiter durch engagierte sowie zielgerichtete Politik auszubauen.