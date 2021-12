CDU Verbandsgemeinde Unkel versendet Weihnachtsgrüße

"Liebe Freunde der CDU in der Verbandsgemeinde Unkel, liebe Mitbürger, wir schauen zum Jahreswechsel gemeinsam auf ein ereignisreiches Jahr zurück. Es war wieder reich an neuen Erfahrungen, erfreulichen Begegnungen, wichtigen Aufgaben und Zielen sowie auch an Veränderungen. Darüber hinaus sorgte auch in diesem Jahr die Corona-Krise für Einschränkungen in allen Lebensbereichen und stellte die politische Arbeit vor so manche Schwierigkeiten. Nichtsdestotrotz wurden viele wichtige Entscheidungen für die Weiterentwicklung unserer Heimatgemeinden getroffen. Vertrauensvoll haben wir zum Wohle der Bürger gearbeitet und verantwortungsvolle Weichen für die Zukunft gestellt. Wir freuen uns, mit allen Akteuren im gesellschaftlichen und politischen Bereich unsere zukunftsgerichtete Politik im neuen Jahr weiter zu entwickeln. Nur gemeinsam als Bürger können wir unsere Heimatgemeinden liebens- und lebenswert gestalten. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen und Ihren Familien ganz persönlich ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest und ein glückliches, gesundes und erfolgreiches Jahr 2022. Bleiben Sie alle gesund und behütet.

Markus Fischer, CDU-Gemeindeverband Unkel, Stefan Heinrichs, CDU-Ortsverband Bruchhausen, Andreas Schwager, CDU-Ortsverband Erpel, Ulrike Jossen, CDU-Ortsverband Rheinbreitbach, Prof. Dr. Wolfgang von Keitz, CDU-Stadtverband Unkel