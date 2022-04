CDU St. Katharinen bestätigt Pütz als Vorsitzender

Auf der sehr gut besuchten Mitgliederversammlung des Ortverbands wurde zudem Martin Buchholz als Stellvertreter, Wilfried Hoß als Geschäftsführer, sowie Tobias Zimmermann, Udo Stümper, Thomas Liedaler, Norman Weißenfels, Johannes Over als Beisitzer neu gewählt. Die Kasse führen Thomas Müller und Josef Over. Kassenprüfer sind Dr. Roswitha Gottbehüt sowie Hans-Josef Weißenfels. Kooptiert im neuen Vorstand ist automatisch der CDU-Ortsbürgermeister Willi Knopp. „Wir werden mit einem neuen, jüngeren, motivierten Team in die Zukunft gehen. Alle Vorstandsmitglieder zeichnet aus, dass sie in den Ortsvereinen und Ortsteilen gut vernetzt sind und wissen, wovon sie sprechen“, so der neue und alte Vorsitzende Hans Robert Pütz. „St. Katharinen gilt mit seiner hervorragenden Infrastruktur aus Schule, Kita, Sport- und Freizeitmöglichkeiten guter Versorgungssituation, guter Wohnqualität und Arbeitsmöglichkeiten als Vorzeigekommune – das gründet letztlich auf CDU-Entscheidungen und das wollen wir als Orts-CDU und als St. Katharinen-Partei pflegen und ausbauen“. Jede Entscheidung steht unter der Prämisse, was gut für den Ort, gut für die Bürger, nachhaltig und ressourcenschonend ist, so Pütz in seiner Rede. Entscheidend seien, so Pütz, nicht tolle Presseberichte oder permanente Selbstlobworte, sondern sachliche und vernünftige, bürgernahe Lösungen. “Das ist Weg auf dem wir als CDU auch weiter gehen wollen."