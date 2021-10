CDU Ortsverband Asbach wählt neuen Vorstand

Kürzlich fand in der Dorfschänke in Germscheid die Jahreshauptversammlung des CDU-Ortsverbandes statt. Wichtigster Tagesordnungspunkt war die Neuwahl des Vorstands.

Der Vorsitzende Markus Harf eröffnete die Versammlung und begrüßte die anwesenden Mitglieder und als besondere Gäste MdB Erwin Rüddel und MdL Ellen Demuth, den Fraktionsvorsitzenden im Verbandsgemeinderat Jürgen Schmied und den CDU Gemeindeverbandsvorsitzenden Marco Vida. Nach der Totenehrung, bei der an die verstorbenen Mitglieder der vergangenen beiden Jahre gedacht wurde, wählte die Versammlung den Vorsitzenden des CDU-Gemeindeverbandes Marco Vida zum Versammlungsleiter.

In seinem Rechenschaftsbericht ging Markus Harf ausführlich auf die Aktivitäten seit der vergangenen Mitgliederversammlung im November 2019 ein. Die beiden zurückliegenden Jahre waren geprägt durch die Corona-Pandemie. So mussten alle öffentlichen Aktionen wie Ortsbereisungen, Infostände an Ostern und Muttertag abgesagt werden. Vorstandssitzungen konnten als Videokonferenzen stattfinden. Viele Informationen konnten die Bürger auch in den sozialen Netzwerken (Instagram: cdu_asbach) und auf der Internetseite der CDU Asbach ( www.cdu-asbach.de) finden. Die erste Präsenzveranstaltung der CDU Asbach fand im Juli 2021 aus Anlass der Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften statt. Der Unternehmertreff im September bei der Firma CGT Carbon war ebenfalls ein großer Erfolg. Über die Arbeit der CDU im Orts- und Verbandsgemeinderat und im Kreistag, im Land und im Bund konnte im Bürgerinformation 2020 ausführlich berichtet werden.

Der Schatzmeister Norbert Hoppen trug den Kassenbericht vor, die Kasse war zuvor von zwei gewählten Kassenprüfern geprüft worden. Nach der Entlastung des Vorstands fanden die Neuwahlen statt. Alter und neuer Vorsitzender ist Markus Harf, zum Stellvertreter wurde Dirk Kolling gewählt, Schatzmeister bleibt Norbert Hoppen, als Schriftführer wurde Philipp Wagner und als Mitgliederbeauftragter Daniel Pötz gewählt. Sieben Beisitzer (Johannes Brings, Heinz-Josef Klein, Hans-Theo Klein, Enrico Kolling, Rainer Scheer, Johannes Wagner und Jürgen Wöstenfeld) komplettieren den Vorstand. Danach wurden noch zehn Delegierte und zehn Ersatzdelegierte für den Kreisparteitag sowie drei Delegierte und drei Ersatzdelegierte für den Kreisparteiausschuss gewählt. Während er Auszählpausen berichtete der CDU Fraktionsvorsitzende Jürgen Schmied aus dem Verbandsgemeinderat und MdB Erwin Rüddel aus dem Bund.

In seinem Schlusswort ging Markus Harf auf die geplanten Aktivitäten in den nächsten Monaten ein. Selbstverständlich wird kurz vor Weihnachten wieder eine Bürgerinformation erscheinen. Das neue Jahr beginnt mit einem Neujahrsempfang, dann schließen sich die Ortsbereisungen, die Infostände an Ostern, Muttertag und vieles mehr an. Der neu gewählte Vorstand freut sich auf seine Arbeit und dass endlich wieder mehr Aktionen in Präsenz stattfinden können.