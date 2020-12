CDU Oberbieber überbringt bunte Pfingstgrüße

Archivierter Artikel vom 15.06.2020, 14:54 Uhr

„Wir verteilen schon seit vielen Jahren Rosen mit Pfingstgrüßen in Oberbieber. Das ist dann auch immer eine angenehme Gelegenheit, in lockerer Atmosphäre miteinander ins Gespräch zu kommen“, so der Oberbieberer CDU-Vorsitzende Jörg Röder. In diesem Jahr hat der Vorstand nach reiflichem Überlegen entschieden, die Aktion trotz beziehungsweise gerade wegen der strengen Regeln in Corona-Zeiten durchzuführen. „Wir wollten damit auch ein Zeichen setzen: An Pfingsten feiern wir den Geburtstag der Kirche. In Oberbieber feiern wir mit der Pfingstkirmes zudem unsere große Dorfgemeinschaft. Auch wenn in diesem Jahr die Kirmes wie viele andere Feste ausfallen musste, lassen wir uns die Gemeinschaft jedoch nicht nehmen. Im Gegenteil: Wir erleben ja gerade in diesen Zeiten, wie sehr es auf jeden Einzelnen und auf eine gute Gemeinschaft ankommt.“ Da freuten sich die Oberbieberer CDUler natürlich besonders über die Unterstützung von Christian Baldauf.

Baldauf erhielt zudem von Oberbürgermeister Jan Einig und dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Martin Hahn Einblicke in das aktuelle politische Geschehen in Neuwied und suchte mit vielen Oberbieberern das Gespräch. So konnte der Pfälzer wichtige Eindrücke aus dem Rheinland mit nach Mainz nehmen.

Ihren Pfingstgruß verband die CDU mit einem Spendenaufruf für die kirchlichen Hilfswerke Brot für die Welt und Misereor: „Auch wenn uns viel abverlangt wird, wir haben doch die besten Voraussetzungen, um die Corona-Krise zu überstehen. In vielen anderen Teilen der Welt müssen Menschen allerdings ohnehin schon täglich ums nackte Überleben kämpfen. Diese Menschen sollten wir nicht vergessen. Brot für die Welt und Misereor leisten dafür eine unverzichtbare Arbeit. Sie lassen Menschen Gemeinschaft spüren. Wir können Gemeinschaft spenden“, unterstreicht Jörg Röder.

Wer sich dem Aufruf anschließen möchte, kann folgende Bankverbindungen nutzen: Brot für die Welt: Bank für Diakonie und Kirche, IBAN: DE10 100610060500 500500; Misereor: Pax-Bank Aachen, IBAN: DE75 370601930000 101010.