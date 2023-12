Es ist gute Tradition, dass der Linzer CDU-Stadtverband in der Adventszeit Schokonikoläuse als Weihnachtsgruß an die Bürgerinnen und Bürger aus Linz und der Region verteilt.

Foto: Jürgen Ziegler

So trafen sich die Linzer Christdemokraten kürzlich vor der Edeka-Filiale in Linz, um dort am CDU-Infostand vorweihnachtliche Adventsgrüße zu überreichen. Mit bester Laune und guten Gesprächen konnten am Samstagvormittag mehr als 500 Schoko-Nikoläuse und fair gehandelte Schokolade aus dem Linzer Eine-Welt-Laden an die Bevölkerung verteilt werden. Der CDU-Stadtverband Linz wünscht frohe Festtage.

Pressemitteilung: CDU-Stadtverband Linz