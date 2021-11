Business Network International lud zur Abendveranstaltung BNI ein

So konnten sich seit der Gründung vor sechs Jahren die Mitglieder untereinander über 17 Millionen Euro Mehrumsatz provisionsfrei vermitteln. Gestern Abend lud das BNI-Chapter Siebengebirge zu einem ungewöhnlichen Termin, nämlich zu einer Abendveranstaltung Gäste ein. Eingeladen wurde in das Honnefer Restaurant „Anno“ auf dem Gelände der IUBH. Chapterdirektor Sebastian Schuldt, der normalerweise durch den Morgen führt, begrüßte die Gäste und bedankte sich herzlich über den bisher erfolgreichsten Besuchertag bei Besuchern und Mitgliedern.

Durch den Abend begleiteten die Veranstaltung Gebietsdirektor Kay Horstmann, Partnerdirektorin Verena Pahmeier und der Mitgliederkoordinator Roland Koopmann. Die Gäste erfuhren auf kurzweilige Art von Sinn und Zweck des Unternehmerbündnisses. Später stellten die einzelnen Mitglieder in kreativer Weise ihr Gewerk vor. Besonders klar wurde der Nutzen von BNI in der Empfehlungsrunde. Hier erfuhren die 27 Gäste wieviel Umsatz sich Mitglieder untereinander in der letzten Woche vermitteln konnten, 258.694 Euro, wie viele Empfehlungen für weitere Geschäfte gegeben wurden, 52 Empfehlungen, und auch wie oft sich die Mitglieder untereinander getroffen haben, 50 Vier-Augen-Gespräche, um sich besser kennen zu lernen und so auch gezielter das Mitglied aus der Gruppe an Interessenten empfehlen zu können.

Auch das leibliche Wohl kam nicht zu kurz. Bei einem traumhaften Buffet konnte auch nach dem offiziellen Programm genetzwerkt und geschäftliche Kontakte geschlossen werden. Für das Führungsteam des Chapters Siebengebirge und auch seine Mitglieder war der Abend ein voller Erfolg. Das Chapter Siebengebirge ist Teil der weltweiten Organisation Business Network International (BNI). BNI wurde 1985 von dem Unternehmensberater Dr. Ivan Misner gegründet. Das Netzwerk hat es sich zum Ziel gesetzt, Unternehmern zu zeigen, wie sie Netzwerke auf Basis von Empfehlungsmanagement aufbauen und erfolgreich nutzen können. Weitere Informationen zu BNI finden Sie im Internet unter www.bni-rheinland.de. Jeder Interessierte ist herzlich eingeladen, einmal an einem Frühstück teilzunehmen. Anmeldung unter: https://bni-rheinland.de/chapter-siebengebirge-bad-honnef/de/index.