Bunte Sterne für die Nachbarn

Wehmutige Erinnerung an die erste Adventzeit im neuen Zuhause war zuletzt unter der Bewohnergemeinschaft im Wohnprojekt spürbar. Denn es gab kein gemeinsames Sternefalten in der Gemeinschaftswohnung um das Treppenhaus noch üppiger schmücken zu können und das Beisammensein im Hof bei Punsch und Glühwein wurde schon vermisst. Zu wissen, es wird keine Einladung zum Singen mit den Nachbarn geben, muss noch hingenommen werden.

Ein anderer Advent will gestaltet werden und der erste Teil ist geschafft! Im zweiten Jahr nach dem Einzug hängt nun, seit dem Vorabend des ersten Adventsonntages, an allen Eingangstüren rund um das gewoNR-Mieterwohnprojekt ein Stern in Regenbogenfarben – auch als Zeichen für Neuwied ist bunt. Und in den Häusern eins bis drei beteiligt man sich an der Aktion „Himmel.Gewimmel“ – initiiert vom Dekanat Rhein-Wied. Die informelle Einladung, sich eventuell täglich vom „Telefonischen Adventskalender“ des MGH überraschen zu lassen, endete mit der Bitte, weitere wohltuende Angebote über einen Aushang an der Zeppelinhofinfo mitzuteilen. Möglicherweise werden dadurch auch die Mitglieder der Bewohnergemeinschaft noch überrascht, spannende Zeiten in diesem anderen Advent!