Buchholzer Schukies im Forscherfieber

So lauteten kürzlich die einleitenden Worte von Maria-Elisabeth Loevenich, die auf Einladung von Michaela Novy und im Auftrag der Bad Honnef AG, mit den Schukies der Katholischen Kita Sankt Pantaleon in Buchholz ein Wasserprojekt durchführte. Denn der Schutz der Ressource Wasser hat heute mehr denn je hohe Priorität. Wasser ist Grundlage allen Lebens und wichtigstes Lebensmittel. Deshalb haben die Vereinten Nationen das Recht auf Zugang zu sauberem Wasser zwischenzeitlich als Menschenrecht anerkannt. Und obwohl Wasser Teil eines globalen Kreislaufes ist und im Gegensatz zu endlichen Ressourcen wie Erdöl oder Erdgas nicht aufgebraucht werden kann, ist die Menge an nutzbarem Wasser begrenzt. Schon heute ist die Menge des weltweit genutzten Wassers nahe am Maximum, werden die Wasservorräte in vielen Regionen stärker genutzt als für die Ressource verträglich ist (Quelle: Umweltbundesamt). Wasser in Form von Trinkwasser und die Güte offener Gewässer von Klein auf schätzen und schützen zu lernen ist daher das Ziel, des mehrfach ausgezeichneten Bildungsprojektes „Nachhaltigkeit lernen in der Region“, dass sich an Bildungs- und Betreuungseinrichtungen im Trinkwasser- und Energie-Versorgungsgebiet der Bad Honnef AG richtet. Nahezu zwanzig frisch ausgebildete Nachwuchs-Wasser-Botschafter setzen sich in Zukunft für den Schutz des Wassers in Buchholz ein und werden dabei aktiv von ihren Erzieherinnen unterstützt. Das Bildungsangebot ist ein Beitrag zum Weltaktionsprogramm Bildung für nachhaltige Entwicklung und motiviert Menschen weltweit als Teil der internationalen Vision „Learn for the Planet“ aktiv zu werden. “Wir danken Frau Novy, ihrem Team und den Eltern für ihr Vertrauen und wünschen den Wasser-Forschern noch viele spritzige Ideen."