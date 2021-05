Brückenbau in der Oberbieberer Dorfmitte schreitet voran

Der SPD Ortsverein Oberbieber machte sich vor Ort von dem Fortschritt der Brückenbauarbeiten in der Oberbieberer Dorfmitte ein Bild.

Die unbedingt notwendige Baumaßnahme schreitet zügig voran. Somit hoffen die Vertreter des Ortsvereins, dass die Einschränkungen für die Anwohner bald ein Ende haben. Die Umwege, die mit den Autos gefahren werden, führen teils zu gefährlichen Verkehrssituationen in Anwohnerstraßen. Somit auch die Bitte an alle Verkehrsteilnehmer, die Strecken mit Vorsicht und Bedacht zu fahren, da dort auch viele Kinder unterwegs sind. „Wir freuen uns, wenn die Brücke bald wieder sicher befahren werden kann und die gewohnte Verkehrsführung wieder möglich ist“, so die SPD Oberbieber abschließend.

Pressemitteilung: SPD Oberbieber