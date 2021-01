BMV übergibt Spende an die Tafel

Während der Weihnachtsmarkt vor allem für das Dorf und für uns stattfindet, haben wir den Tag in diesem Jahr anderen gewidmet. Es gibt viel zu viele Menschen, die neben Corona noch ganz andere Sorgen belasten. Wir, der BMV Hausen/Wied, haben uns dazu entschlossen, wenigstens einen kleinen Beitrag dazu zu leisten, dass Menschen in Notsituationen geholfen werden kann. Als wir ein paar Tage vor dem Weihnachtsmarkt-Termin verkündet haben, dass wir an diesem Tag Spenden für die Tafel sammeln möchten, waren wir gespannt, wie die Aktion angenommen werden würde. Und was sollen wir sagen? Hausen hat uns wie immer nicht enttäuscht. Mehrfach am Tag mussten wir die Sammelbehälter leeren – wir kamen mit dem Verräumen der Spenden kaum hinterher.

Kürzlich konnten wir dank euch dann die Spenden an die Tafel Neuwied übergeben. Zwei Autos waren vollgeladen. Unter anderem konnten mit unserer Spende im Handumdrehen drei Notfälle versorgt werden und dies war nur ein kleiner Bruchteil der gesamten Spende. Die Mitarbeiter vor Ort bedankten sich herzlich bei uns und wir möchten diesen Dank natürlich an euch weitergeben. Wir möchten uns für jedes einzelne Produkt bedanken, dass den Weg in unsere Sammelbehälter gefunden hat. Vielen Dank für eure Hilfsbereitschaft. Wir können natürlich nicht alle Probleme beseitigen, aber manchmal ist es so einfach ein kleiner Teil der Lösung zu sein. Für den BMV wird es sicher nicht die letzte Aktion dieser Art gewesen sein und wir freuen uns, wenn wir euch auch bei den nächsten Ideen wieder mit ins Boot holen dürfen. Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr."

Bericht von BMV Hausen/Wied