Bis zu 10.000 Euro für Sanierung der Westfassade zugesagt

Etwas ausgebremst durch Corona, aber doch mit beachtlichen Aktivitäten: So lässt sich in wenigen Worten die positive Bilanz beschreiben, die der Kirchbauverein der evangelischen Kirche Niederbieber in seiner Mitgliederversammlung ziehen konnte. Was sich auch im Ergebnis der Vorstandswahl widerspiegelte: Das vierköpfige Gremium mit Erhard Jung als Vorsitzender, Ingrid Bachmann als Stellvertreterin, Jörg Welling als Schatzmeister und Inge Alsdorf als Schriftführerin wurde ohne Gegenstimme wiedergewählt. Geborene Mitglieder des Vorstandes sind als Vertreter des Presbyteriums Pfarrer Martin Haßler und Baukirchmeister Hans-Werner Jäckle.

Wegen der Pandemie war reichlich Geduld gefragt, bis die Versammlung wieder einberufen werden konnte. In der Zwischenzeit hatte der Vorstand per Rundschreiben über Entwicklungen informiert. Die wichtigsten Eckpunkte fasste Vorsitzender Erhard Jung vor den Mitgliedern noch einmal zusammen. Dazu gehörte der offizielle Abschluss der überaus erfolgreichen Kampagne „Pro Kirchturm denken“, mit der es gelang, rund 45.000 Euro als Unterstützung zur Sanierung des Kirchturms zu sammeln. Dass der Kirchbauverein Ende 2020 ein klassisches Jubiläum hatte, weil er sich seit nunmehr 25 Jahren für die Pflege und den Erhalt des denkmalgeschützten Kirchengebäudes einsetzt, wurde ebenfalls erwähnt. „Leider verhinderte die Pandemie eine Feier. Dafür haben wir, ganz Corona-konform, einen neuen Kirchenführer herausgebracht und damit die kulturelle Bedeutung der Kirche einmal mehr in den Blickpunkt gerückt“, erklärte Jung und unterstrich, dass auch diese Form der Imagepflege ein erklärtes Vereinsziel sei. Der neue Kirchenführer erfahre eine rundum positive Resonanz, fügte er hinzu. In seinem Ausblick nannte der Vorsitzende das geplante Konzert mit der Gruppe Trio festivo am 27. März in der Kirche.

Auch die Förderung einer weiteren Maßnahme konnte er ankündigen: Zur Sanierung der Westfassade der Kirche will der Verein laut aktuellem Beschluss des Vorstandes bis zu 10.000 Euro bereitstellen. Zuvor machte der Kassenbericht von Schatzmeister Jörg Welling deutlich, dass der Verein dazu auf solide Finanzen zurückgreifen kann. Da die Prüfung durch Annelore Macke und Klaus Flohr zudem eine einwandfreie Kassenführung bescheinigte, durfte sich der Vorstand über einstimmige Entlastung durch die Versammlung freuen. Dass auch Nicht-Mitglieder zu der Versammlung kommen konnten, ist schon gute Tradition beim Kirchbauverein Niederbieber. Ebenso der Vortrag zu Beginn, der sich meist mit einem lokalhistorischen Thema befasst. Diesmal gab Pfarrer Haßler „Neue Einblicke in Geschichte und Gegenwart unserer Kirche“.