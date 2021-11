Betreuungskräfte des Altenzentrums Ev. Marktkirchengemeinde trafen sich zur jährlichen Fortbildung

In der ganztägigen Fortbildung wurden unter anderem psychische Bedürfnisse von dementiell erkrankten Menschen besprochen. Ferner wurden Indikatoren von Wohlbefinden und Möglichkeiten der sogenannten basalen Stimulation in der praktischen Betreuungsarbeit thematisiert. Wegen der Pandemie ist die normalerweise zweitägige Schulung neu strukturiert. Der eintägigen Fortbildung in Präsenzform folgt nun ein weiterer Tag zur Einzelarbeit. „Hausaufgaben“ sind die Dokumentation gemäß den Vorgaben der Qualitätsrichtlinien. Auch die biografischen Aspekte in der Betreuungsarbeit werden intensiver bearbeitet.

Die jährlichen Fortbildungsveranstaltungen für mehr als 20 Betreuungskräfte gemäß Paragraf 43b Sozialgesetzbuch XI aus den vier Altenhilfeeinrichtungen der gemeinnützigen Gesellschaft Bethesda-St. Martin sind Pflichtveranstaltungen. Die gesamte Fortbildung schließt mit einem Zertifikat ab. In den Kursen wird die berufliche Praxis reflektiert, das erworbene Wissen aktualisiert und neues Fachwissen vermittelt. Die Inhalte orientieren sich am praktischen und fachlichen Bedarf der Betreuungskräfte und den aktuellen Situationen in den Einrichtungen. Dipl.- Gerontologin Carmen Mitscher, beim Träger auch zuständig für das Qualitätsmanagement, ist seit vielen Jahren Leiterin der Kurse.