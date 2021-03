Besuch des Landtagsabgeordneten Daniel Köbler in Neuwied

Bei einem Aufenthalt am Infostand des Ortsverbandes, bei dem der Sprecher Thorsten Falk ein Interview mit ihm führte, sprach Köbler mit Peter Buchholz, Inge Rockenfeller und Passanten über die Themen im Landtagswahlkampf. Danach machte er mit einigen Mitgliedern einen Stadtrundgang, bei dem an markanten Orten Videos aufgezeichnet wurden. Köbler, stellvertretender Vorsitzender im Ausschuss für Soziales und Arbeit, äußerte sich dabei zu den Themen Familie, Wohnen, Kinder, Bildung, Arbeit, Beteiligungen und Finanzen. Auch aktuelle Themen wurden angesprochen, wie die Corona-Pandemie, die sozialen Auswirkungen des Lockdown, Fahrradwege und Integration.

Im Anschluss besuchte er das Quartiersmanagement am Raiffeisenring. Dort fand ein interessantes Fachgespräch mit der Sprecherin der Fraktion, Regine Wilke, und der Geschäftsführerin der Diakonie, Pfarrerin Renate Schäning, statt. Es wurden dabei die besonderen Herausforderungen der Einrichtung erörtert: Frau Schäning zeigte sich betroffen, dass durch den Wegfall der Hauptschule am Raiffeisenring die Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche fehlt. Auch die Parkplatz-Situation und andere Problematiken wurden angesprochen, wie die Finanzierung. Daniel Köbler konnte zusichern, dass er die Probleme des Quartiers erkannt hat und in seiner Fraktion in Mainz ansprechen wird. Zum Abschluss zeigte ihm Regine Wilke mit Holger Schweitzer-Schütte und Doreen Moseler bei einer Führung das Quartier. Auszüge aus dem Gespräch im Quartier und dem Stadtrundgang wird man in den sozialen Medien des OV Neuwied sehen können.

Pressemitteilung: Bündnis 90/Die Grünen